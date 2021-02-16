شكرا لقرائتكم خبر تحرير 106 مخالفات للتدابير الصحية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة المنطقة الشرقية 106 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق (توكلنا).

وأكدت الأمانة أنها نفذت أمس الأول، جولات رقابية، من بينها جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية.

وبينت أنها استقبلت بلاغات، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق (توكلنا)، لافتة إلى استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

ودعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

من جهة أخرى نفذ التجمع الصحي الأول بالمنطقة54,231 زيارة للمرضى في منازلهم، وذلك خلال عام 2020م، استفاد منها 41,253 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضح التجمع أنه جرى تنفيذ 14,566 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى خلال الفترة نفسها.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة تعمل في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يجري قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

نتائج الجولات الرقابية:

1298جولة رقابية

158 جولة مشتركة على الأسواق والمراكز التجارية

54 منشأة أغلقت

45 بلاغا جرى استقبالها