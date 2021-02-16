شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية للمصلين: لا تذهبوا إلى المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة الشؤون الإسلامية، المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد، خشية إلحاق الضرر بالمصلين.

وجددت وزارة الشؤون الإسلامية، التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.

‏ونفّذت وزارة ‎الشؤون الإسلامية اليوم إغلاق 9 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة ‎كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 9 أيام 79 مسجداً تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.