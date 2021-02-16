شكرا لمتابعة خبر عن الراجحي يعلق على إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن إيقاف التعاقدات مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، له العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين.

وأشار إلى عزم المملكة على تطبيق ذلك يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأبان أن القرار يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، بالإضافة إلى الحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.