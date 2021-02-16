شكرا لمتابعة خبر عن بيان عاجل من النيابة العامة بخصوص التجمعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة، أنه يُحظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحديثات الملحقة بها.

وأشارت النيابة العامة في بيان لها، إلى أن تكرار الإخلال بأي منها يوجب المساءلة الجزائية المشددة٠

و أبانت أن تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة، تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه من حضر والعاملين المنشأة والمسؤول.