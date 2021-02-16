شكرا لمتابعة خبر عن إمهال بائعي الحطب والفحم 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، ومنح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

وجاء القرار بناءً على المادة 48 من نظام البيئة، حيث تسري اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة، بهدف مكافحة التصحر المتعلق بالحطب والفحم وتنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع.

ويهدف إلى إقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.