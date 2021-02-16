شكرا لمتابعة خبر عن "المياه الوطنية" تتفاعل مع شكوى مواطن وتحل مشكلته بعد إقرارها بالخطأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الشركة الوطنية للمياه مع شكوى نشرتها "صدى" تتعلق بخطأ وقعت فيه الشركة وحملت مواطن تكاليف تركيب عداد منزله مرتين، مؤكدة أنه تم الوقوف على المشكلة وحلها.

وقال الشركة في بيان تلقته "صدى": "نفيدكم بأنه تم متابعة شكوى العميل في حينه واتخاذ الإجراء الملائم بعد التحقق من بيانات العميل في الأنظمة الخاصة بالشركة والطبيعة".

وأضافت، عليه فقد تم التواصل مع العميل وإفادته بوصول سداد المبلغ المستحق على تركيب توصيلة المياه الخاصة به دون إلزامه بسداد أية مستحقات أخرى.

أقرأ أيضا..

" المياه الوطنية " تتنصل من خطأ ارتكبته وتحمل مواطن قيمة تركيب العداد مرتين