شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، القصيم، مكة المكرمة " تشمل الأجزاء الساحلية منها " يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 25 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 10 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.