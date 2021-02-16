شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تكشف حقيقة تحور فيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن بعض مناطق المملكة ما تزال تشهد ارتفاعاً في الإصابات، مبينا:" ليس صحيحًا أن ما رُصد في المملكة من ارتفاعات ناتج عن تحورات للفيروس ".
وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن جميع اللقاحات التي يتم اعتمادها في المملكة تحظى بمأمونية تامة.
ودعا متحدث الصحة، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والسمنة المفرطة إلى الإسراع في التسجيل، لافتا إلى تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل.
وأردف أن سبب ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب التراخي بالإجراءات الاحترازية وليس بسبب تحور الفيروس.