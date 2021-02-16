شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تكشف حقيقة تحور فيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن بعض مناطق المملكة ما تزال تشهد ارتفاعاً في الإصابات، مبينا:" ليس صحيحًا أن ما رُصد في المملكة من ارتفاعات ناتج عن تحورات للفيروس ".

‏‏وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن جميع اللقاحات التي يتم اعتمادها في ‎المملكة تحظى بمأمونية تامة.

‏‎ودعا متحدث الصحة، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والسمنة المفرطة إلى الإسراع في التسجيل، لافتا إلى تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل.

‏وأردف أن سبب ارتفاع الإصابات في ‎المملكة بسبب التراخي بالإجراءات الاحترازية وليس بسبب تحور الفيروس.