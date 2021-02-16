شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية توضح أنواع الحيوانات التي يحظر صيدها بشكل دائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنواع الحيوانات الفطرية البرية التي يحظر صيدها، وفق اللائحة التي اعتمدها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبد الرحمن الفضلي.

أكد أن اللائحة تحظر وبشكل دائم صيد الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض مثل الظلفيات كالمها العربي وغزال الريم وغزال الأدمي والوعل النوبي والمفترسات كالنمر العربي والضبع المخطط والذئب والوشق وابن آوى والقط الرملي والرتم وغرير العسل.

كما تحظر اللائحة صيد 19 نوعًا من الطيور المتوطنة في المملكة وما هو مهدد بالانقراض من الطيور المهاجرة.