شكرا لمتابعة خبر عن صندوق التنمية الزراعية يوضح شروط تمويل صغار مربي الماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح صندوق التنمية الزراعية، اليوم الثلاثاء، شروط الحصول على تمويل مربي الماشية.

وذكر صندوق التنمية الزراعية أنَّ فكرة تمويل مربي الماشية تكون عن طريق التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية بمنح قروض تتمثل في التكاليف التشغيلية لتربية الماشية للعملاء المتقدمين لصغار مربي الماشية (50-500 رأس من الماشية).

ويذكر أن صندوق التنمية الزراعية يقدم تمويل صغار مربي الماشية على شكل دفعتين يتم سدادها على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

وأشار صندوق التنمية الزراعية إلى أن المتقدم لطلب تمويل صغار مربي الماشية يجب أن يكون المتقدم مسجلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن لا يكون المتقدم موظف (حكومي - خاص).