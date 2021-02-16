«أمانة الرياض» تنبه لمخالفتين تتصدران عملية التهاون بإجراءات كورونا

قالت أمانة منطقة الرياض، إن التهاون في قياس درجات الحرارة وعدم التقيّد بارتداء الكمامة، هما المخالفتان الأكثر رصدًا على مدى الـ8 أيام الماضية.

وأوضحت أمانة المنطقة، عبر تويتر، أبرز 5 مؤشرات لمخالفة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية، وتصدرتها (بعد مخالفتي عدم قياس درجة الحرارة وعدم وضع الكمامة)، عدم توفير التجهيزات الوقائية، وعدم وضع الإرشادات وتجمع المتسوقين والعاملين.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ «24» ساعة الماضية، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 151 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 55 حالة، وسجلت مكة المكرمة 39 حالة والباحة 22 حالة.

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