وزارة الشؤون الإسلامية: غلق 9 مساجد بعد ثبوت إصابات كورونا

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء، إغلاق 9 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن مجموع ما تم إغلاقه خلال 9 أيام بلغ 79 مسجدًا تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

إلى ذلك نفَّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين المنصرمين 5516 جولة رقابية على جميع مساجد وجوامع منطقة الرياض ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كوفيد - 19 وتم ضبط 749 مخالفة ومعالجتها فورًا.

وأكد مدير الفرع الدكتور أحمد الفارس، مواصلة الفرع الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية، منوهًا بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد باتخاذ وسائل السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

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