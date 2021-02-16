وزارة الصحة توجه «نصائح» للحد من ارتفاع إصابات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي: إنَّ سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بسبب التراخي بالإجراءات الاحترازية وليس بسبب تحور الفيروس.

وأضاف «العبد العالي»، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن السلوكيات والتقيُّد بالإجراءات الصحية هما الأساس في مواجهة الفيروس، وكلما تقيدنا بها كنا في مأمن؛ لذلك نشهد اليوم بوادر في انخفاض معدل التسارع بمنحنى الإصابات بفيروس كورونا.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفيات، و371 حالة تعافٍ، ودعت الوزارة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق «صحتي» حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

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