منطقة سعودية تسجِّل ارتفاعًا بنسبة 200% في «إصابات كورونا»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في منطقة الباحة بنسبة 200%.

جاء ذلك وفق الإيجاز الصحفي اليومي، بشأن معدل إصابات كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وسجلت منطقة الباحة 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت ذات المنطقة (أمس الإثنين) 7 حالات فقط.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ «24» ساعة الماضية.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة الإصابات بتسجيل 151 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 55 حالة، وسجلت مكة المكرمة 39 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق «صحتي» حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت وزارة الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة.

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