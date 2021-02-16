وزارة الصحة: لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها.. سارعوا بالتسجيل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أثبتت فعاليتها في حماية الأفراد، مطالبًا بسرعة التسجيل للحصول عليها.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحي الخاص بتطورات فيروس كورونا: «تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، ولكن هذا الأمر لا يعني الاطمئنان ويجب علينا بذل الجهود بالتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نشهد آثارًا إيجابية بإذن الله».

وأضاف: «كل ما نشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، واللقاحات أثبتت فعاليتها وقدرتها على حماية الفرد».

وتابع: «سيكون لدينا توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع، و اللقاحات في المملكة مجانية للجميع، وسنكون في المراحل القادمة موجودين في مناطق المملكة كافة، باستيعابية وسرعة أعلى».

وواصل: «كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة والمصابون بسمنة مفرطة، نوصيهم بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، ونشهد اليوم بوادر انخفاض في تسارع المنحنى».

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