أمطار رعدية على 5 مناطق.. و«الأرصاد» تحدِّد أجواء الملاحة البحرية

توقَّع المركزُ الوطنيُّ للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: «حائل، القصيم، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)»، وأجزاء من منطقتي «الرياض والشرقية».

كما توقَّع المركز، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والتي تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحيَّة شماليَّة غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شماليَّة شرقيَّة على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر مائج.

أما الخليجُ العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء، في مختلف مناطق المملكة بالدرجة المئوية: