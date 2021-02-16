أخبار السعودية اليوم.. إطلاق القمر الاصطناعي التعليمي منتصف مارس والمملكة تتصدر دول الخليج في نسبة التعافي بـ97.6

رصدت «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م منها: انخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية، وإطلاق القمر الاصطناعي التعليمي منتصف مارس القادم، والمملكة تتصدر دول الخليج في نسبة التعافي بـ97.6.

انخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية.. الجرام يبدأ من 127 ريالًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، مع استمرار انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا.

وكيل «الصحة»: آثار طويلة الأمد تظل مع المتعافين من كورونا

كشف استشاري الأمراض المعدية ووكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن الآثار طويلة الأمد التي تستمر مع المتعافين من فيروس كورونا.

الحصيني: المنخفض العملاق يصل المملكة اليوم.. أمطار ورياح وثلوج

أوضح الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة الحادية عشرة لموسم 1442هـ، متوقع أن تبدأ مساء اليوم الثلاثاء، برياح وأمطار متفاوتة الشدة، يتبعها تساقط ثلوج يومي الأربعاء والخميس، على شمال المملكة.

5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء

حددت الإدارة العامة للمرور نحو 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء من بينهم التوقف قبل الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء، وذلك للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة خلال يناير وينبع الأعلى

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أنَّ عرفة وينبع سجلتا أعلى درجة حرارة خلال شهر يناير الماضي بـ34 درجة مئوية، بينما سجلت طريف أقل درجة حرارة خلال نفس الشهر بـ3 تحت الصفر.

جامعة الملك سعود: إطلاق القمر الاصطناعي التعليمي منتصف مارس القادم

أعلنت جامعة الملك سعود، أنَّه تمَّ الانتهاء من جميع اختبارات القمر الاصطناعي التعليمي؛ تمهيدًا لإطلاقه على الفضاء منتصف مارس القادم.

بالفيديو.. استمرار الرحلات الجوية بمطار أبها وفقًا للجداول المعلنة

لم تتأثر حركة السفر في مطار أبها الدولي، بسبب اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرَّت الرحلات الجوية وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

5.8 ملايين جرعة لقاح بدول الخليج العربي.. والسعودية تتصدر نسبة التعافي بـ97.6%

أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد اللقاحات المعطاة بلغ حوالي «5.8» مليون لقاح في دول الخليج العربي حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّ نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.6% متصدرة دول مجلس التعاون.

213 حكمًا قضائيًا.. «أمانة جدة» تسترد 543 مليون ريال

أوضحت أمانة محافظة جدة، أنها استردت 543 مليون ريال، من خلال تنفيذ 213 حكمًا قضائيًّا لصالحها، في العام الماضي «2020م».

الضمان الصحي يوقع اتفاقية لتقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين.

أعلن مجلس الضمان الصحي، أنَّه وقع اليوم الثلاثاء، مع شركة «تكامل»، اتفاقية لتقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين.

صندوق التنمية الزراعية يكشف شروط تمويل صغار مربّي الماشية

حدّد صندوق التنمية الزراعية شروط الحصول على تمويل مربي الماشية، مشيرًا إلى بدء استقبال طلبات التمويل للعام المالي الحالي 2021م.

«الأحوال المدنية»: 14 يومًا كحد أقصى لإصدار بطاقة الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المدة اللازمة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية ردًا على استفسارات المواطنين.

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