وفيات وإصابات في انهيار خزان أرضي بجدة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من العمليات الموحدة عند الثانية و20 دقيقة مساء اليوم عن وجود انهيار في خزان ماء أرضي لمشروع سكني تحت الإنشاء.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية، للتعامل مع الإصابات، بمتابعة مدير إدارة الإسعاف، سلطان سعد المالكي، وإخلاء المصابين من قبل فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، حيث نتجت عن الحادث حالتا وفاة و10 إصابات متنوعة، وتم تقديم الخدمة الطبية لجميع المصابين. وأشار «أبو زيد» إلى أنه تم نقل 3 حالات، منها حالة حرجة وحالتان متوسطتان، إلى مستشفى شرق جدة، بينما تم علاج 7 حالات في الموقع.