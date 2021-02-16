السعودية اليوم / رئيسة القضاء السوداني تلتقي بالمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي



الخرطوم 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

التقت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبد الله محمد خير في مكتبها اليوم بالمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر والوفد الذي يزور السودان حاليا.

وأوضحت تغريد خلال اللقاء أن للمنظمة رؤية حول مكافحة الجريمة وتحسين أوضاع السجون بغية إعادة التأهيل والاندماج بالمجتمع، وكذلك تسعى لإيجاد عقوبات بديلة للنساء اللاتي يواجهن عقوبات بالسجن وبصحبتهن أطفال لأن المعايير الدولية تنادي برعاية الأطفال بجانب الاهتمام بتأهيل السجون وذلك بدعم كل البرامج الإصلاحية.

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19:31ت م

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