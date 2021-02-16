السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يقف على جاهزية مركز لقاح كورونا بالمنطقة



بريدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، على التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح

واستمع سموه من القائمين على المركز، إلى شرح عن مراحل تجهيز المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، واطلع على آلية استقبال المسجلين بتطبيق صحتي منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

بعد ذلك سجل الأمير فيصل بن مشعل في "تطبيق صحتي" للحصول على لقاح كورونا (كوفيد -19).

وأكد سموه في تصريح صحفي أن تجهيزات مركز لقاح كورونا تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بالجميع بمتابعة معالي وزير الصحة، منوهاً بما شاهده من تجهيزات تدل على حجم جهود فريق العمل بالشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في "تطبيق صحتي" للحصول على اللقاح بوصفه جزءًا من الوقاية.

وأشار إلى أن مركز اللقاح سيكون مماثلاً للمراكز الأخرى بالمملكة لتأدية الأدوار المنوطة به، مشدداً على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

رافق سمو أمير منطقة القصيم وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشائع.

// انتهى //

19:16ت م

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بريدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، على التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا "كوفيد 19" بالقصيم تمهيداً لبدء تشغيله واستقبال المستفيدين.واستمع سموه من القائمين على المركز، إلى شرح عن مراحل تجهيز المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، واطلع على آلية استقبال المسجلين بتطبيق صحتي منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.بعد ذلك سجل الأمير فيصل بن مشعل في "تطبيق صحتي" للحصول على لقاح كورونا (كوفيد -19).وأكد سموه في تصريح صحفي أن تجهيزات مركز لقاح كورونا تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بالجميع بمتابعة معالي وزير الصحة، منوهاً بما شاهده من تجهيزات تدل على حجم جهود فريق العمل بالشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في "تطبيق صحتي" للحصول على اللقاح بوصفه جزءًا من الوقاية.وأشار إلى أن مركز اللقاح سيكون مماثلاً للمراكز الأخرى بالمملكة لتأدية الأدوار المنوطة به، مشدداً على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.رافق سمو أمير منطقة القصيم وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون الصحية المكلف أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشائع.// انتهى //19:16ت م0183

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