السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تنظم معرض إعلامي رقمي "تأثير 2021" .



الرياض 4 رجب 1442 الموافق 16 فبراير 2012 واس.

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في إدارة الإعلام والتأثير المعرفي، خلال تدشين الخطة الإستراتيجية 2025 للجامعة المعرض الإعلامي السنوي"تأثير 2021 ” في نسخته الأولى، بهدف عرض إستراتيجية التأثير المعرفي للجامعة، بحضور معالي رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وقيادات الجامعة، على أرض مركز المؤتمرات والندوات في الجامعة، والذي يعد أول معرض إعلامي تفاعلي رقمي في

وعرضت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي، سلسلة من ملفاتها الإعلامية والمعرفية، المرتبطة بالمناسبات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث عملت الإدارة من خلال فريق عمل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في صناعة الرسالة الإعلامية، على مواكبة أبرز الأحداث المهمة على مستوى المملكة التي تشغل الرأي العام والقضايا المحلية والدولية، وصناعة محتويات أصيلة، وملفات معرفية نُشرت عبر منصات الجامعة الرقمية، مما أثمر عن (16) ملفًا معرفيًا تضمنت أكثر من (700) مادة رقمية.

واستعرض الحضور حزمة من الملفات من أبرزها، " ملف نورة والعالم، المرأة وشهر مارس ، نورة المعرفة، التعليم عن بُعد" فيما شاركت الجامعة في صناعة رسالتها الإعلامية من خلال ملفات أخرى ، منها" الحياة وكورونا، رمضان نورة، الخط العربي ، اليوم الوطني السعودي 90" بينما حضرت في المشهد العالمي من خلال عرض إنتاج فريق العمل لملف شامل عن " استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين " وأخيرًا اطلع الحضور على "إنجازات نورة 2020 ، وسلسلة قصة من نورة" التي عكست من خلالها التفاعل السنوي للجهات التابعة للجامعة .

وأوضح مستشار رئيسة الجامعة، والمشرف على إدارة الإعلام والتأثير المعرفي، علي بن مطير، بأن "تأثير2021" يسلط الضوء على المنتجات الإعلامية بوصفها قيمة إبداعية، تسهم في التحول إلى مجتمع معرفي يُشــكل الابتــكار والأفــكار الإبداعيــة وتبــادل المعرفــة قيمة مضافة، ويعطي للرسالة الإعلامية قدرة أكبر على صناعة التأثير، مضيفاً أن المعرض كان فرصة لإبراز قدرات فريق العمل من السعوديات في صناعة محتوى إعلامي بمعايير مهنية وإبداعية.

في المقابل تنوعت المعالجات الفنية للمحتوى المعرفي الرقمي للمعرض، حيث عمل فريق صناعة المحتوى الإبداعي على إنتاج عدة معالجات رقمية من بينها (الإنفوجرافيك، الوايت بورد، والموشن جرافيك، والفيديوهات المصورة) وغيرها من المعالجات الفنية، بهدف وصول الرسالة الإعلامية للجمهور المستهدف، وتجسير المعرفة مع المتلقي بشكل عميق، وتعزيز الصورة الذهنية المعرفية للجامعة والوصول لشرائح جديدة من الجمهور.

//انتهى//

19:14ت م

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الرياض 4 رجب 1442 الموافق 16 فبراير 2012 واس.نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في إدارة الإعلام والتأثير المعرفي، خلال تدشين الخطة الإستراتيجية 2025 للجامعة المعرض الإعلامي السنوي"تأثير 2021 ” في نسخته الأولى، بهدف عرض إستراتيجية التأثير المعرفي للجامعة، بحضور معالي رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وقيادات الجامعة، على أرض مركز المؤتمرات والندوات في الجامعة، والذي يعد أول معرض إعلامي تفاعلي رقمي في السعودية وعرضت إدارة الإعلام والتأثير المعرفي، سلسلة من ملفاتها الإعلامية والمعرفية، المرتبطة بالمناسبات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث عملت الإدارة من خلال فريق عمل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في صناعة الرسالة الإعلامية، على مواكبة أبرز الأحداث المهمة على مستوى المملكة التي تشغل الرأي العام والقضايا المحلية والدولية، وصناعة محتويات أصيلة، وملفات معرفية نُشرت عبر منصات الجامعة الرقمية، مما أثمر عن (16) ملفًا معرفيًا تضمنت أكثر من (700) مادة رقمية.واستعرض الحضور حزمة من الملفات من أبرزها، " ملف نورة والعالم، المرأة وشهر مارس ، نورة المعرفة، التعليم عن بُعد" فيما شاركت الجامعة في صناعة رسالتها الإعلامية من خلال ملفات أخرى ، منها" الحياة وكورونا، رمضان نورة، الخط العربي ، اليوم الوطني السعودي 90" بينما حضرت في المشهد العالمي من خلال عرض إنتاج فريق العمل لملف شامل عن " استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين " وأخيرًا اطلع الحضور على "إنجازات نورة 2020 ، وسلسلة قصة من نورة" التي عكست من خلالها التفاعل السنوي للجهات التابعة للجامعة .وأوضح مستشار رئيسة الجامعة، والمشرف على إدارة الإعلام والتأثير المعرفي، علي بن مطير، بأن "تأثير2021" يسلط الضوء على المنتجات الإعلامية بوصفها قيمة إبداعية، تسهم في التحول إلى مجتمع معرفي يُشــكل الابتــكار والأفــكار الإبداعيــة وتبــادل المعرفــة قيمة مضافة، ويعطي للرسالة الإعلامية قدرة أكبر على صناعة التأثير، مضيفاً أن المعرض كان فرصة لإبراز قدرات فريق العمل من السعوديات في صناعة محتوى إعلامي بمعايير مهنية وإبداعية.في المقابل تنوعت المعالجات الفنية للمحتوى المعرفي الرقمي للمعرض، حيث عمل فريق صناعة المحتوى الإبداعي على إنتاج عدة معالجات رقمية من بينها (الإنفوجرافيك، الوايت بورد، والموشن جرافيك، والفيديوهات المصورة) وغيرها من المعالجات الفنية، بهدف وصول الرسالة الإعلامية للجمهور المستهدف، وتجسير المعرفة مع المتلقي بشكل عميق، وتعزيز الصورة الذهنية المعرفية للجامعة والوصول لشرائح جديدة من الجمهور.//انتهى//19:14ت م0181

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