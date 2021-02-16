السعودية اليوم / "الشؤون البلدية" تحصل على الجائزة الذهبية في فئة تجربة العميل



الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

حصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الجائزة الذهبية في فئة تجربة العميل ( CITIZEN EXPERIENCE) ، والجائزة البرونزية في فئة تجربة العميل وقت الأزمات (CX IN TIME OF CRISES) المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي (GCXA)، وذلك فى إنجاز وطني جديد يضاف إلي سجل إنجازات المملكة.

وأعربت الوزارة عن فخرها بهذا النجاح للارتقاء بتجربة العملاء، موجهة الشكر لهم بوصفهم الشريك والدافع الحقيقي لإنجاح جهودها وسبب رغبتها لتقديم المزيد تلبية لتطلعاتهم.

وكانت الوزارة قد أطلقت العام الماضى حزمة من الخدمات عبر منصة "بلدي" الإلكترونية في ظل أزمة

كما عملت الوزارة على توفير خدمة لسماع صوت العميل من خلال 940 لتلبية احتياجاتهم من القطاع البلدي، إضافة إلى منصة "بلدي" التي تقدم خدمات من بينها إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام، وبوابة الفرص الاستثمارية، بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة، حيث مكنت المستفيدين من إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة للحضور إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة. // انتهى //

18:33ت م

0168



الرياض 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسحصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الجائزة الذهبية في فئة تجربة العميل ( CITIZEN EXPERIENCE) ، والجائزة البرونزية في فئة تجربة العميل وقت الأزمات (CX IN TIME OF CRISES) المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي (GCXA)، وذلك فى إنجاز وطني جديد يضاف إلي سجل إنجازات المملكة.وأعربت الوزارة عن فخرها بهذا النجاح للارتقاء بتجربة العملاء، موجهة الشكر لهم بوصفهم الشريك والدافع الحقيقي لإنجاح جهودها وسبب رغبتها لتقديم المزيد تلبية لتطلعاتهم.وكانت الوزارة قد أطلقت العام الماضى حزمة من الخدمات عبر منصة "بلدي" الإلكترونية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).كما عملت الوزارة على توفير خدمة لسماع صوت العميل من خلال 940 لتلبية احتياجاتهم من القطاع البلدي، إضافة إلى منصة "بلدي" التي تقدم خدمات من بينها إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام، وبوابة الفرص الاستثمارية، بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة، حيث مكنت المستفيدين من إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة للحضور إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة. // انتهى //18:33ت م0168

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون البلدية" تحصل على الجائزة الذهبية في فئة تجربة العميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.