شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على حراس الأمن.. حوادث فردية ومطالبات بمواقف حاسمة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعددت حوادث الاعتداء على حراس الأمن خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى حد الصفع أمام العامة، حيث أكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها حوادث فردية ونددوا بمثل هذه السلوكيات تجاه حراس الأمن مهما كانت الخلافات الشخصية.

وأكد متداولو هذه المقاطع أن هناك قنوات رسمية شرعية يمكن من خلالها تقديم الشكوى اللازمة في حال وجود أي خلافات أو مشاكل مع حارس الأمن وليس الاعتداء عليه أو صفعه، مطالبين بمواقف حاسمة لمنع مثل هذه الممارسات تجاه حراس الأمن الذين يؤكدون واجبهم.

صفع رجل أمن بالرياض

ومن أمثلة حوادث الاعتداء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام أحد الأشخاص بصفع حارس أمن أمام أحد الأسواق مما تسبب في اندلاع مشاجرة بينهما.

وأظهر المقطع أحد الأشخاص برفقة زوجته وأولاده، أمام أحد الأسواق، ويبدو أن حارس الأمن رفض السماح له بالدخول لسبب ما، فما كان من الشخص إلا أنه فاجأ الحارس بصفعة على الوجه.

الشرطة تتفاعل

وفي سياق متصل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية.

وتبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

ردود أفعال على الحادث

وانهالت ردود الأفعال من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على واقعة قيام أحد الأشخاص بصفع حارس أمن بعد أن منعه من دخول أحد الأسواق.

وكان الجانب الأكثر حضوراً في ردود الأفعال هو تعجب المغردين من رد فعل الزوجة وحكمتها في التعامل مع الموقف حيث بادرت لتهدئة زوجها، وكانت سبباً في إنهاء الموقف.

وقال د. عبدالله الغوينم: معلقا على المقطع “بعض النساء فيها من رجاحة العقل.. ما تعين غيرها على النوائب، ففي الحديث “لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ؛ إِنَّمَا الشَدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ”.

إشادة بموقف الزوجة

وقال علي السامري: “إذا كان زعلان على شيء ما فيستطيع أن يذهب إلى إدارة تلك المنشأة ويتحدث معهم بكل مهنية ورجاحة عقل.. الشاهد هنا رب إمرأة وزنت ألف رجل أو يزيدون”.

وعلق عبدالهادي: على المقطع بقوله “أنا اشهد أن زوجته تسوى قبيلة”.

وقال مغرد آخر: “الزوجه أرجح عقل منه مهما حدث هذي ليست من شيم الرجال”.

وقال صاحب حساب متبرع بافكاره للوطن: “حسبي الله ونعم الوكيل….مهما حدث من حدة نقاش بين شخصين فليمسك المؤمن نفسه عند الغضب ويتعوذ بالله من الشيطان ويروح في طريقه”.

وفي مكة أيضا وقعت حادثة مشابهة تمثلت في اعتداء شخصين على حارس أمن وتسببا في إصابته بجروح وكدمات، وظهر في مقطع فيديو متأثرا شاكيا بسبب الاعتداء عليه.

شركة مكة تتفاعل

وتفاعلت شرطة منطقة المكرمة مع الحادث وتم تحديد هوية الشخصين والقبض عليهما ومباشرة التحقيق في الحادث.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحارس أمن إحدى المجمعات التجارية يشكو من قيام أشخاص بالتعدي عليه عند منعهم من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهم لتطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وتبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.