شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون البلدية" تحصل على "ذهبية الخليج "في فئة تجربة العميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الجائزة الذهبية في فئة تجربة العميل ( CITIZEN EXPERIENCE) ، والجائزة البرونزية في فئة تجربة العميل وقت الأزمات (CX IN TIME OF CRISES) المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي (GCXA)، وذلك فى إنجاز وطني جديد يضاف إلي سجل إنجازات المملكة.

وأعربت الوزارة عن فخرها بهذا النجاح للارتقاء بتجربة العملاء، موجهة الشكر لهم بوصفهم الشريك والدافع الحقيقي لإنجاح جهودها وسبب رغبتها لتقديم المزيد تلبية لتطلعاتهم.

وكانت الوزارة قد أطلقت العام الماضى حزمة من الخدمات عبر منصة "بلدي" الإلكترونية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما عملت الوزارة على توفير خدمة لسماع صوت العميل من خلال 940 لتلبية احتياجاتهم من القطاع البلدي، إضافة إلى منصة "بلدي" التي تقدم خدمات من بينها إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام، وبوابة الفرص الاستثمارية، بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة، حيث مكنت المستفيدين من إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة للحضور إلى الأمانات أو البلديات للمتابعة.