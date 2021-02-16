فيديو.. متحدث الصحة يوضح لـ”المواطن” أولوية توزيع لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه سيتم التوسع في خطة توزيع لقاح كورونا على كافة مناطق المملكة بعد استئناف توريدات اللقاح سواء لمن حصل على الجرعة الأولى أو لمن لم يحصل على اللقاح مسبقًا.

خطة توزيع لقاح كورونا

وردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قال متحدث الصحة إن الأولوية خلال هذه الأيام القليلة هي لمن حصل على الجرعة الأولى حيث تم إتاحة تقريب موعد الحصول على الجرعة الثانية لهم، فيما سيتم إتاحة حجز موعد لمن لم يتلق الجرعة الأولى اعتبارًا من يوم 18 فبراير الجاري.

لقاح كورونا في السعودية

وجدد العبدالعالي التأكيد على أن لقاح كورونا في السعودية آمن وفعال ومتاح للجميع، مشيرًا أن مأمونية اللقاح منبعها أن الملايين ممن حصل على اللقاح لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية غير متوقعة، وكل ما يقال خلاف ذلك لا أساس له من الصحة، أما الفعالية فقد تم إثباتها خلال التجارب السريرية والبحوث والدراسات التي أجريت على اللقاح، مشيرًا إلى التوسع في تقديم اللقاح للجميع بالمجان من المواطنين والمقيمين.

وحث العبدالعالي الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، مشيرًا إلى أنه الفئات العمرية الأقل من 16 عامًا لم يتم إدراجها بعد على قائمة الحصول على اللقاح، مشددًا في الوقت ذاته على فعالية اللقاحات ومأمونيتها.

يذكر أنه في وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

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