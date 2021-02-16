الشؤون الإسلامية تغلق 9 مساجد بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 9 مساجد مؤقتًا بست مناطق بعد ثبوت 15 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال تسعة أيام 79 مسجدًا تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

خطة الشؤون الإسلامية لمراقبة الاحترازات

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء الرابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بكورونا، حالة بجامع بحي أم الحمام بالرياض، وحالة واحدة في حريملاء، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيها حالة واحدة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية رصد حالتين فيها، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم رصد فيها 8 حالات، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة رصد فيهما حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك.

تطبيق كافة الإجراءات الوقائية

ودعت الوزارة في ختام بيانها المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، كما أهابت بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.

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