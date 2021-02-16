فيديو.. متحدث الصحة: ارتفاع حالات كورونا الجديدة بوتيرة أقل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على استمرار تصاعد حالات كورونا الجديدة لكن بوتيرة أقل، مشيرًا إلى أن الإصابات الجديدة لم تصل بعد إلى مرحلة الثبات؛ ما يعني أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.

أهمية لقاح كورونا

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه تم رصد تزايد في الحالات الحرجة والحالات الجديدة والحالات النشطة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية، داعيًا إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وتابع أن اللقاحات في السعودية تتميز بثلاثة عوامل: أنها آمنة وفعالة ومتاحة للجميع بالمجان.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (371) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (364297) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2630) حالة من بينها (480) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (373368) حالة، توفي منهم (6441) حالة.

‏وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة داعيًا الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من اللقاح للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

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