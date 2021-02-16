رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa للتعليم عن بالسعودية 1442 لجميع المراحل

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن رابط مدرستي لتسجيل دخول الطلبة المنصة لمتابعة الدروس والتعليم عن بعد، وذلك لجميع المراحل التعليمية “المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية” وهى المنصة التى تسمح لجميع الطلاب بالدخول على الفصول الافتراضية التعليمية التى قامت وزارة التعليم بالمملكة بإنشائها، والتي يشرف عليها مجموعة كبيرة من أفضل خبراء التعليم بالمملكة.

ومنذ أن تم تعليق الدراسة بالمملكة العربية السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذى ضرب جميع دول العالم دون استثناء، ومنذ أن تم إعلان الحظر، وأقرت وزارة التعليم نظام التعليم عند ورابط منصة مدرستي يعد من أهم الروابط الإلكترونية التى يبحث عنها الطلاب بجميع نواحي المملكة لمتابعة دروسهم وفصولهم الإلكترونية وأداء واجباتهم والاستفادة من متابعة الدروس من خلال المنصة.

رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa للتعليم عن بعد

ونظرا للضغط الشديد من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمتابعة الدروس والواجبات والاختبارات فإن رابط منصة مدرستي الإلكترونية غالبا ما يكون معطل، وقد أعلن القائمين على المنصة بالمملكة العربية السعودية بأن الرابط الآن يعمل بكفاءة وبدون أي مشاكل حيث أن هذه المنصة تعد وسيط التفاعل بين المعلمين والطلاب حيث يتم وضع الدروس عليها وكم كبير من الفيديوهات المرئية والكرتونية ويتم تقييم الطلاب من خلال اختبارات يقدمها المعلمين لهم وكذلك توفر المنصة بنوك الأسئلة لجميع المراحل وفى جميع المواد التعليمية.

رابط التسجيل على منصة مدرستي التعليمية

يتم تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية بكتابة الرابط التالي schools.madrasati.sa فى أي متصفح إنترنت متاح للطالب.

يتم تسجيل الدخول بطريقتين إما من خلال حساب الطالب على الأوفيس 365 أو باستخدام حساب نور الخاص بولي أمر الطالب.

فى حالة استخدام حساب الطالب على الأوفيس 365 يتم تحويل الطالب على صفحة لكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب على الأوفيس 365 وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

وفى حالة استخدام حساب نور الخاص بولي أمر الطالب يتم تحويل الطالب على صفحة لكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بولي الأمر على حساب نور، ثم كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة، ثم الضغط على تسجيل الدخول كما بالصورة أدناه

بعد الدخول على منصة مدرستي يتم التجول والإبحار فى المنصة والتي تحتوى على تبويب خاص بالكتب والدروس، وتبويب خاص بالأدوات التعليمية، وتبويب خاص بالمصادر الإثرائية، وتبويب خاص بقنوات عين، وتبويب خاص بالعودة للمدارس كما بالصورة الموضحة.

محتويات منصة مدرستي التعليمية السعودية 1442

تحتوى منصة مدرستي الإلكترونية على المحتوي الرقمي وهو عبارة عن محتوي إلكتروني متنوع وميسر للعملية التعليمية ويراعى هذا المحتوي الفروق الفردية بين الطلاب، كما يحتوى على الأنشطة التعليمية والتي تتضمن الواجبات المدرسية والاختبارات، ويحتوى على قنوات التواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، كما تتضمن المنصة على المؤشرات والإحصائيات التى تبين مقياس الأداء والتقارير.