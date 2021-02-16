السعودية اليوم / جولات رقابية للجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل



حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

قامت الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل بتوجيه من سمو أمير المنطقة بعدد من الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس

ورُصد عدد من المخالفات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المخالفين واتخاذ ما يحد من وجود تلك المخالفات مستقبلًا والتوجيه بتكثيف برامج الإرشاد والتوعية من الجهات الإعلامية ومن المنابر الثقافية والتعليمية والدينية.

وأكد وكيل ‏إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل آل الشيخ، أن الجولات الرقابية‏ مستمرة وتأتي بتوجيه كريم من ‏سمو أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه للمحافظة ‏على سلامة المواطنين والمقيمين بمنطقة حائل، حاثًا على مضاعفة الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة والتعاون المستمر من المواطن والمقيم مع تلك الجهود والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، وعدم التهاون في كل ما يعود بالفائدة على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن مركز إدارة الأزمات في منطقة حائل يضم في عضويته عدة جهات حكومية برئاسة سمو أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز, وسمو نائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز, ويضم المركز في عضويته صحة حائل, وأمانة المنطقة, وشرطة المنطقة, وفرع الهلال الأحمر السعودي بحائل, وفرع وزارة التجارة والاستثمار بحائل, ومشاركة ميدانية من الجهات الخدمية والأمنية ومن أعضاء مجلس شباب منطقة حائل.

// انتهى //

18:28ت م

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حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسقامت الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل بتوجيه من سمو أمير المنطقة بعدد من الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ورُصد عدد من المخالفات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المخالفين واتخاذ ما يحد من وجود تلك المخالفات مستقبلًا والتوجيه بتكثيف برامج الإرشاد والتوعية من الجهات الإعلامية ومن المنابر الثقافية والتعليمية والدينية.وأكد وكيل ‏إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل آل الشيخ، أن الجولات الرقابية‏ مستمرة وتأتي بتوجيه كريم من ‏سمو أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه للمحافظة ‏على سلامة المواطنين والمقيمين بمنطقة حائل، حاثًا على مضاعفة الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة والتعاون المستمر من المواطن والمقيم مع تلك الجهود والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، وعدم التهاون في كل ما يعود بالفائدة على صحة وسلامة الجميع.يذكر أن مركز إدارة الأزمات في منطقة حائل يضم في عضويته عدة جهات حكومية برئاسة سمو أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز, وسمو نائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز, ويضم المركز في عضويته صحة حائل, وأمانة المنطقة, وشرطة المنطقة, وفرع الهلال الأحمر السعودي بحائل, وفرع وزارة التجارة والاستثمار بحائل, ومشاركة ميدانية من الجهات الخدمية والأمنية ومن أعضاء مجلس شباب منطقة حائل.// انتهى //18:28ت م0167

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