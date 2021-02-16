

الرياض 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021م واس

التقى رئيس وكالة الأنباء

وتطرق اللقاء إلى الدور الإعلامي الذي سوف تقوم به وكالة الأنباء السعودية في تغطية أحداث وفعاليات سباق فورمولا إي الدرعية 2021 وفق خطتها ودورها الوطني في مواكبة الحدث لما قبله وأثناءه وبعده عبر مختلف فنون العمل الصحفي وبمختلف أدواته وتقنياته.

يذكر أن السباق سينطلق للموسم الثالث في المملكة خلال يومي 26 و 27 فبراير بوصفه جزءاً من الشراكة بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مع فورمولا إي.

ويعد سباق فورمولا إي الدرعية 2021 أول سباق ليلي في تاريخ البطولة حيث ستكون انطلاقته الساعة الثامنة مساءً في الدرعية.

// انتهى //

16:58ت م

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الرياض 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021م واسالتقى رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران اليوم سمو الأميرة نوف بنت خالد، وفارس الشبانة من إدارة التواصل الخارجي في وزارة الرياضة وتطرق اللقاء إلى الدور الإعلامي الذي سوف تقوم به وكالة الأنباء السعودية في تغطية أحداث وفعاليات سباق فورمولا إي الدرعية 2021 وفق خطتها ودورها الوطني في مواكبة الحدث لما قبله وأثناءه وبعده عبر مختلف فنون العمل الصحفي وبمختلف أدواته وتقنياته.يذكر أن السباق سينطلق للموسم الثالث في المملكة خلال يومي 26 و 27 فبراير بوصفه جزءاً من الشراكة بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مع فورمولا إي.ويعد سباق فورمولا إي الدرعية 2021 أول سباق ليلي في تاريخ البطولة حيث ستكون انطلاقته الساعة الثامنة مساءً في الدرعية.// انتهى //16:58ت م0153

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "واس" يبحث مع إدارة التواصل الخارجي بوزارة الرياضة التغطية الإعلامية لسباق فورمولا إي الدرعية 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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