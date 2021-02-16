السعودية اليوم / الصحة العراقية تحذر من خطورة السلالة الجديدة لفيروس كورونا



بغداد 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

حذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة السلالة الجديدة المتحورة لفيروس"

وأفاد المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادة العمليات المشتركة اليوم، بأن العراق سيعتمد ثلاثة أنواع من اللقاحات "الصينية والبريطانية والأمريكية" في مواجهة وباء كورونا.

من جانبه أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العزم على تطبيق حظر التجوّل الوقائي الذي يبدأ بعد غد الخميس بكل جدية.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق قد أعلنت السبت الماضي فرض حظر للتجوّل ما بين الساعة الثامنة مساءً والخامسة فجرًا ابتداءً من الثامن عشر من الشهر الجاري, في إطار التدابير الحكومية الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس "كورونا".

// انتهى //

16:53ت م

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بغداد 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسحذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة السلالة الجديدة المتحورة لفيروس" كورونا " لاسيما قدرتها على إصابة الأطفال وسرعة الانتشار, مما يجعلها أشد خطرًا من سابقتها.وأفاد المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادة العمليات المشتركة اليوم، بأن العراق سيعتمد ثلاثة أنواع من اللقاحات "الصينية والبريطانية والأمريكية" في مواجهة وباء كورونا.من جانبه أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العزم على تطبيق حظر التجوّل الوقائي الذي يبدأ بعد غد الخميس بكل جدية.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق قد أعلنت السبت الماضي فرض حظر للتجوّل ما بين الساعة الثامنة مساءً والخامسة فجرًا ابتداءً من الثامن عشر من الشهر الجاري, في إطار التدابير الحكومية الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس "كورونا".// انتهى //16:53ت م0149

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