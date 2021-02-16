السعودية اليوم / مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر بسبب تقلبات الأحوال الجوية



القاهرة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ميناءي السويس والزيتيات بمحافظة السويس المصرية، نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار واضطراب حالة البحر، وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية، مؤكدة إيقاف جميع الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، ومنع مغادرة أي سفن سواء لمنطقة الغاطس الخارجي للموانئ أو الأرصفة.

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16:16ت م

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