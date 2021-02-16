السعودية اليوم / باكستان تسجل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 958 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1064 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 527061 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12380 حالة وفاة.

// انتهى //

16:14ت م

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إسلام آباد 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 564824 حالة، منها 25383 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1064 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 527061 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12380 حالة وفاة.// انتهى //16:14ت م0129

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