شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مسح وطني للصحة النفسية لسن 18 فأقل إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل في مقر الوزارة اليوم, مع مدير المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب.

وبحثا خلال الاجتماع تنفيذ برامج تعزيز الصحة النفسية الموجهة لطلاب وطالبات التعليم العام تمثلت في التعاون لإعداد دليل إرشادي موحد لوحدات الإرشاد الطلابي بالمملكة، والتعاون لإعداد مشروع مسح وطني للصحة النفسية لسن 18 فأقل إلكترونيًا، وتأهيل المرشدين في الإرشاد الطلابي من خلال برنامج دبلوم في الصحة النفسية يمكنهم من التعامل مع الطلاب والطالبات، إضافة إلى التقييم المبدئي لمنصة المدارس المعززة للصحة النفسية التي أنشأها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لرفع الوعي لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.