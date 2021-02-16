شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 322 إصابة جديدة لفيروس كورونا وتعافي 371 حالة

-ندعو كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة لسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

- اللقاحات مجانية للجميع وسنكون في المراحل القادمة موجودين في كافة المناطق

- عدد من تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 462812 شخصا

‏قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل مما كان عليه، ولكن هذا الأمر لا يعني الإطمئنان بل يجب علينا بذل الجهود بالتقيد والالتزام بالإجراءات الإحترازية حتى نشهد آثارًا إيجابية بإذن الله.

لافتاً إلى عدم صحة أن ما رُصد في المملكة من إرتفاعات ناتج عن تحورات للفيروس، ومبيناً أن هناك عدد من مناطق المملكة لاتزال ترصد تصاعداً في تسجيل الحالات، موضحاً أن المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات تعد مرحلة حساسة وتتطلب الحرص، ومشيراً إلى أن الحالات الحرجة لاتزال تسجل إرتفاعاً ملحوظ .

‏وأكد العبدالعالي ، أن كل ما نشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، منوهاً أن اللقاحات أثبتت فعاليتها وقدرتها على حماية الفرد، لافتاً أنه سيكون لدينا توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع.

وأوضح أن اللقاحات في المملكة مجانية للجميع، وسنكون في المراحل القادمة موجودين في مناطق المملكة كافة بإستيعابية وسرعة أعلى.

‏وأوصى متحدث الصحة ‬كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وسمنة مفرطة، بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح.

‏وأشار إلى أن الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 462812 شخص .

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 322 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (373368) حالة، من بينها (2630) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (480) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (364297) حالة بإضافة (371) حالة تعافي جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6441) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7250076 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1964836 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27632885 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13107926) فحص مخبري دقيق .