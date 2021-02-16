شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 مساجد مؤقتاً بـ 6 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الثلاثاء) إغلاق 9 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 15 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 9 أيام 79 مسجداً، تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض بها حالتا إصابة بكورونا، وحالة بجامع بحي أم الحمام بالرياض، وحالة واحدة في حريملاء، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيها حالة واحدة، ومسجدان في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية رصد فيها حالتان، ومسجدان ببريدة في منطقة القصيم رصد فيها 8 حالات، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة رصد فيهما حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة تبوك.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا واستشعار المسؤولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، كما أهابت بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.