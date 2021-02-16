شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 322 إصابة جديدة بفايروس كورونا 371 حالة تعافي 3 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 371 حالة تعافي و3 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 373368 حالة، من بينها 2630 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 480 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 364297 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6441 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.