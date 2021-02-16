3 مناطق سعودية تتصدر «إصابات كورونا» في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ «24» ساعة الماضية، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 151 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 55 حالة، وسجلت مكة المكرمة 39 حالة والباحة 22 حالة.

وسجلت منطقة المدينة المنورة 13 حالة، والقصيم 9، والحدود الشمالية 8 والجوف 7 وعسير 6 وحائل 4، وسجلت منطقتا نجران وجازان 3 حالات لكل منهما، فيما اقتصرت الإصابات بفيروس كورونا في منطقة تبوك على تسجيل حالتين فقط.

وإجمالاً أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفيات، و371 حالة تعافي، ودعت الوزارة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق "صحتي "حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

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