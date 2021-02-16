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طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة خلال يناير وينبع الأعلى

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الرياض - محمد عبدالله - «الأرصاد» أصدر 119 ألف تحذير بخصوص الأمطار

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أنَّ عرفة وينبع سجلتا أعلى درجة حرارة خلال شهر يناير الماضي بـ34 درجة مئوية، بينما سجلت طريف أقل درجة حرارة خلال نفس الشهر بـ3 تحت الصفر.

وذكر المركز –عبر تويتر-  أنَّ أعلى سرعة رياح تم تسجيلها في تبوك حيث بلغت 76 كم/س، بينما تمّ تسجيل أعلى كمية أمطار في عرفة والطائف حيث بلغت 26مم.

وأضاف المركز أنه تمَّ خلال شهر يناير الماضي، إصدار 119011 تحذيرًا جويًا بخصوص الأمطار الرعدية، و206 بخصوص الغبار، و91023 بخصوص الضباب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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