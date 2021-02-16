«الصحة»: 322 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 322 حالة كورونا مؤكدة، ليكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة 373 ألفًا و368 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6 آلاف و441 حالة , كما تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.

وسجلت وزارة الصحة 371 حالة تعاف، ليكون إجمالي عدد حالات التعافي 364 ألفًا و297 حالة، مشيرة إلى أن هناك 2630 حالة نشطة، بينها 480 حالة حرجة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق "صحتي "حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق), وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون ححز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.