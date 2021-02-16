5.8 ملايين جرعة لقاح بدول الخليج العربي.. والسعودية تتصدر نسبة التعافي بـ97.6%

أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد اللقاحات المعطاة بلغ حوالي (5.8) مليون لقاح في دول الخليج العربي حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّ نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.6% متصدرة دول مجلس التعاون.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه حتى أمس الاثنين (15 فبراير) بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج (1,311,491)، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة ( 10,675)، وبلغ عدد اللقاحات المعطاة (5,831,369) .

وأشار المركز إلى أنَّ نسبة التعافي بلغت 97.6% في السعودية، و95.7% في الإمارات، و94.2% في قطر، و94.0% في عمان، و 93.4 في الكويت، و93.3 في البحرين.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. مراكز «لقاحات كورونا» تستأنف العمل بعد وصول دفعات جديدة