5.8 ملايين جرعة لقاح بدول الخليج العربي.. والسعودية تتصدر نسبة التعافي بـ97.6%

الرياض - محمد عبدالله - 10 آلاف حالة وفاة بدول مجلس التعاون
أوضح مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ عدد اللقاحات المعطاة بلغ حوالي (5.8) مليون لقاح في دول الخليج العربي حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّ نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 97.6% متصدرة دول مجلس التعاون.
وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه حتى أمس الاثنين (15 فبراير) بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج (1,311,491)، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة ( 10,675)، وبلغ عدد اللقاحات المعطاة (5,831,369) .
وأشار المركز إلى أنَّ نسبة التعافي بلغت 97.6% في السعودية، و95.7% في الإمارات، و94.2% في قطر، و94.0% في عمان، و 93.4 في الكويت، و93.3 في البحرين.
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