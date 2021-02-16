فريق طبي ينهي معاناة مريضة بجدة من ورم ضخم في منطقة الحوض

تمكن فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو آلامًا شديدة في البطن ومنطقة الحوض، والتي أثرت في قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأوضحت صحة جدة –عبر موقعها الإلكتروني- أنه تمت مباشرة حالة المريضة بقسم الطوارئ في المجمع، وخضعت للفحص السريري، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة كافة، من التحاليل المخبرية، والأشعة المقطعية، والتي بينت نتائجها وجود ورم ضخم في منطقة الحوض، ناشئ من الرحم، مع الاشتباه في وجود خلايا سرطانية.

وتقرر التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية دقيقة عاجلة استغرقت ساعتين، وجرى خلالها استئصال الورم كاملاً بشكل دقيق جدًّا، مع المحافظة على الرحم والمبايض، وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات للمريضة.

وأوضحت صحة جدة، أن المريضة مكثت أيامًا عدة بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالتها، وتمت كتابة أذن الخروج الطبيعي لها، وهي بصحة جيدة، ليتم متابعة مراحل علاجها في العيادات الخارجية، وقد بينت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة الورم خلوه من الخلايا السرطانية، وأنه ورم ليفي حميد.

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