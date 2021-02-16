«الجامعة الإسلامية» تطلق أسبوع البحث العلمي الثاني بأكثر من 100 فعالية

برعاية رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود تنطلق الأحد القادم فعاليات «أسبوع البحث العلمي الثاني» افتراضيًا، والذي يشهد أكثر من 100 فعالية بمشاركة عددٍ من الجهات الأكاديمية والمساندة في الجامعة.

وشكر عميد البحث العلمي بالجامعة الإسلامية الدكتور صالح العمري سمو رئيس الجامعة على

رعايته لهذا الأسبوع العلمي، والذي يؤكّد مدى اهتمام إدارة الجامعة بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة تستفيد من إقامة هذه الفعالية العلمية من خلال استعراض إنجازاتها وأنشطتها البحثية الجارية، وخططها المستقبلية في مجال البحث العلمي، وسيشارك في هذا الأسبوع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس.

وذكر د.العمري أنَّ أسبوع البحث العلمي الثاني سيشتمل على سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية والمحاضرات وورش العمل في مجالات البحث العلمي، كما سيعزّز الجانب المعرفي والبحثي ونشر ثقافته، لا سيما وأنَّ هذا الأسبوع يهدف لاطلاع الباحثين على أهم المستجدات في ميدان البحث العلمي، وإذكاء روح التنافس، وزيادة الوعي تجاه البحث العلمي ورفع كفاءته لدى منسوبي الجامعة.

وأشار العمري إلى أنَّ التحضير لهذا الأسبوع العلمي بدأ مبكرًا، حيث ستشارك فيه أكثر من 13 جهة لها لعلاقة بالبحث العلمي بالجامعة، فيما سيشارك أكثر من 100 مدرب ومحاضر في تقديم الفعاليات المختلفة، فيما يتم توقع حضور أكثر من 6000 مشارك ومشاركة افتراضيًا .