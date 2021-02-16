جامعة الملك سعود: إطلاق القمر الاصطناعي التعليمي منتصف مارس القادم

أعلنت جامعة الملك سعود، أنَّه تمَّ الانتهاء من جميع اختبارات القمر الاصطناعي التعليمي؛ تمهيدًا لإطلاقه على الفضاء منتصف مارس القادم.

وذكرت الجامعة –عبر حسابها على تويتر- أنَّ فريق القمر الاصطناعي التعليمي بجامعة الملك سعود ( (KSU Cubesatنجح في اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة للإطلاق، وتمَّ دمج القمر بصندوق الإطلاق الخاص (Deployer).

وأشارت الجامعة إلى أن القمر التعليمي في طريقه الآن نحو قاعدة (بايكونور Baikonur) تمهيدًا للإطلاق في منتصف الشهر القادم.

يذكر أنَّ قاعدة بايكونور موجودة في كازاخستان، ويتمّ من خلالها إطلاق الأقمار الاصطناعية أو رحلات رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

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