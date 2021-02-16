«التنمية الاجتماعية» يحدّد شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها

حدَّد بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها، على رأسها أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أنَّ من شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل يتطلب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال، ويشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.

وأن يكون الحدّ الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات، وأن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وفي حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدّة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق، ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وتكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين (18.000) ثمانية عشر ألف ريال، ويكون الحدّ الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية (30.000) ثلاثون ألف ريال، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ويكون الحدّ الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستون ألف ريال، والقرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

تمويل الترميم لمن تجاوز عمر الـ55 عامًا

في حال تجاوز عمر المستفيد 55 سنة فإنه يخيّر بين تخفيض قيمة التمويل وفقًا للمدة المتبقية للوصول لـ 60 سنة، وفق المعادلة التالية: (القسط الشهري المستحق حسب الملاءة المالية * عدد الأشهر المتبقية للوصول لـ 60 سنة) على أن لا يقل مبلغ القرض عن الحد الأدنى للإقراض أو يتم إقراضه 60 ألف ريال حسب أهليته بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 30 ألف ريال، وفي حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال، شريطة إحضار كفيل من جهة حكومية لا يتجاوز عمره 55 سنة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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