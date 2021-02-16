بالفيديو.. استمرار الرحلات الجوية بمطار أبها وفقًا للجداول المعلنة

لم تتأثر حركة السفر في مطار أبها الدولي، بسبب اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرَّت الرحلات الجوية وفقًا للجدول المعلن سابقًا.

وذكر مراسل قناة «الإخبارية» في أبها، أنَّ الأوضاع تسير بشكل طبيعي في مطار أبها ومنطقة عسير، مشيرًا إلى تناثر شظايا قليلة نتيجة لاعتراض الدفاعات الجوية للطائرة المسيرة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة السير والطرق في مدينة أبها، تسير بشكل طبيعي، دون وجود ازدحامات أو عوائق على الطرق.

واستعرض تقرير «الإخبارية» الحركة الاعتيادية في مطار أبها الدولي، واستمرار توافد المسافرين لاستقلال طائراتهم.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها.

وأكَّد التحالف، تناثر بعض الشظايا نتيجة عمليه الاعتراض في محيط المطار ولا إصابات أو خسائر.

اقرأ أيضا:

التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها