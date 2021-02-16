السعودية | هذا ما فعلته الأمطار في صحراء منحدرة من جبال السروات

شكرا لقرائتكم هذا ما فعلته الأمطار في صحراء منحدرة من جبال السروات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد هطول كميات من الأمطار على مركز "حلي" في الجزء الجنوبيّ من محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تحولت صحراؤها المنحدرة من جبال السروات، إلى واحة خضراء وسط مشاهد جمال الطبيعة، التي وصفها المهتمون بأنها نادرة.

في الوقت نفسه، استطاع متتبع آثار الأمطار والمصور الضوئي "خالد أبومنصور" أن يوثق تلك الطبيعة الغناء، التي اخضرت أرضها وجال بين جنباتها رعاة الإبل، والذين عمدوا إلى التواجد في المنطقة، نظير كثرة العشب، لتغذية مواشيهم والاستمتاع بالجو الجميل.

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وقال: "تعدّ حلي واحدة من المدن التي تمتلك أراضي مستويّة، وتحتوي المدينة على مجموعة كبيرة من الجبال الشاهقة في الأجزاء الشرقيّة منها، وعلى حرّات في الأجزاء الجنوبيّة الشرقيّة، وعلى أحواض كبيرة في الأجزاء الغربيّة، وتربط سهول تهامة مع جبال سروات، كما أنّها تقسّم المدينة إلى نصفَين شماليّ، وجنوبيّ، والمعروف بوادي حلي".

حيث سد وادي حلي من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة السعودية لتأمين المياه وتنمية مصادرها، ويعتبر هذا السد من أكبر السدود في السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 87 مترا وتبلغ طاقته التخزينية 250 مليون متر مكعب كثاني أكبر السدود في المملكة.

ويعتبر وادي حلي أحد أكبر الأودية بالجزيرة العربية حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 145 كيلومترا، كما يتميز الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده.