السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير منظمة (إيسيسكو)



جدة 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في الإمارة بجدة اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، الدكتور سالم بن محمد المالك.

وأكد سموه خلال اللقاء أن اختيار المنظمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، شخصية للمؤتمر الدولي للغة العربية الذي تم عقده تحت عنوان " اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول" ونظمته الإيسيسكو ، يأتي تتويجاً للجهود الفكرية والثقافية لسموه، منوها إلى أن شخصية الأمير خالد الفيصل تُعدُّ مدرسة فكرية عريقة عطفاً على ما قدّمه لخدمة الشأن الثقافي على وجه العموم واللغة العربية على وجه الخصوص.

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14:44ت م

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