السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1298 جولة رقابية وتغلق 54 منشأة مخالفة



الدمام 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1298 جولة رقابية، و 158 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها إغلاق 54 منشأة، وتحرير 106 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 45 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

// انتهى //

14:34ت م

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الدمام 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1298 جولة رقابية، و 158 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها إغلاق 54 منشأة، وتحرير 106 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 45 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //14:34ت م0101

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