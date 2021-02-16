السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة



حائل 04 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالله التويجري.

وأكد سموه أهمية دور الديوان وأعماله, مثنياً على الجهود المبذولة والتعاون القائم من مختلف الجهات الحكومية في المنطقة.

كما ‏تسلم سموه تقرير الديوان العام للمحاسبة القطاعي لمجلس منطقة حائل عن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 1440 - 1441هـ.

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14:34ت م

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